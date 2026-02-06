Chi sono Fontana Mosaner Pellegrino e Brignone i portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi Invernali 2026

L’Italia si prepara a vivere l’appuntamento con le Olimpiadi Invernali 2026, che prenderanno il via il 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura a San Siro. Insieme a questa grande festa, si svolgono le prime competizioni a Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Tra i protagonisti, ci sono i portabandiera Fontana, Mosaner, Pellegrino e Brignone, che rappresentano con orgoglio il nostro Paese in questa grande sfida sportiva.

L'Italia ha ufficialmente annunciato i portabandiera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

