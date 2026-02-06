Chi si vuole prendere i bambini Famiglia nel bosco è colpo di scena | l’annuncio sui tre figli

La vicenda di Catherine e dei suoi tre figli nel bosco tiene ancora banco. Durante la trasmissione Storie Italiane, il sindaco di Palmoli ha fatto il punto sulla situazione, parlando dell’arrivo in Italia della madre e della sorella della donna. La famiglia resta al centro dell’attenzione, con molte domande ancora senza risposta.

La vicenda della famiglia nel bosco continua a essere seguita a livello nazionale. Nel corso della trasmissione televisiva Storie Italiane è stato intervistato il sindaco di Palmoli, che ha fornito un aggiornamento sulla situazione di Catherine e dei suoi figli, con particolare attenzione all’arrivo in Italia della madre e della sorella della donna. Il primo cittadino ha riferito che i familiari hanno avviato un calendario di visite concordato con la struttura che ospita i minori, e ha ricostruito i passaggi organizzativi relativi alla loro permanenza sul territorio. “Sono andate in casa famiglia alle 9:30 e hanno concordato visite settimanali per il lunedì e il giovedì, il lunedì con Nathan e il giovedì solo nonna e zia dei minori, è un aspetto regolamentato e rispetteranno questi orari, adesso stanno ancora a Vasto ma il domicilio lo hanno stabilito nella casa di Armando, quella messa a disposizione in comodato d’uso gratuito, saranno lì fino a fine febbraio, dopo di che è sempre disponibile la casa del Comune che in questi giorni abbiamo finito di arredare e sistemare”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La questione dei tre bambini cresciuti nel bosco del Chietino coinvolge famiglie, tutori e autorità competenti.

