Chi saranno i telecronisti della RAI alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi? C’è un volto noto del ciclismo

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si avvicina e i telespettatori si chiedono chi saranno i commentatori della Rai. Tra i nomi circolati spunta anche un volto noto del ciclismo, che dovrebbe affiancare gli altri cronisti in questa occasione speciale. L’evento, che si terrà tra pochi giorni, sta già attirando l’attenzione non solo per le gare, ma anche per la copertura televisiva.

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si annuncia come uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno, ma anche come uno dei più discussi nelle settimane che hanno preceduto il grande giorno. Oggi, a partire dalle 19.50 su Rai 1 HD, andrà in scena quasi uno spettacolo di tre ore tra emozioni, musica e suggestioni, trasmesso in diretta dallo Stadio Meazza di Milano. A raccontare l’evento per Rai Sport non sarà Auro Bulbarelli, come inizialmente previsto, bensì il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. Al suo fianco ci saranno due voci ormai consolidate: lo scrittore Fabio Genovesi, che gli appassionati conoscono anche per le sue riflessioni nel racconto del ciclismo, e la campionessa olimpica Stefania Belmondo, chiamata a offrire uno sguardo tecnico ed emotivo alla cerimonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

