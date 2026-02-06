La trade deadline NBA si è conclusa con sorprese e colpi di scena. Chi aveva previsto che le nuove regole del CBA avrebbero rallentato il mercato, si è dovuto ricredere. Le trattative sono state intense e alcuni grandi nomi hanno cambiato squadra all’ultimo minuto, mentre altri hanno resistito. La corsa ai rinnovi e agli scambi ha portato a una vera e propria rivoluzione nel campionato.

Chi aveva predetto che le regole del CBA firmato nel 2023 avrebbero rallentato o reso più noioso il mercato NBA, si sbagliava di grosso. Dopo un mese di gennaio stagnante, in cui sembrava dovessero esserci solo voci e la trade che ha portato Trae Young a Washington, nelle ultime 72 ore della trade deadline è successo di tutto. È stata probabilmente la più pazza degli ultimi anni, alimentata proprio da un effetto collaterale del nuovo CBA: la tendenza al risparmio e la lotta all’apron, che hanno agito da innesco per una serie di movimenti di mercato imprevedibili e difficili da spiegare. Vediamoli tutti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Chi ha vinto e chi ha perso la trade deadline NBA

Approfondimenti su trade deadline NBA

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

What happened to the NBA Trade Deadline

Ultime notizie su trade deadline NBA

Argomenti discussi: Azionario europeo: chi ha vinto e chi è rimasto indietro nel 2025. Banche, tech e quality growth; Chi ha vinto e chi ha perso nel nuovo bilancio francese per il 2026; Chi vuol essere milionario, la nona puntata: ecco chi ha vinto; Alberto ha vinto 100 mila euro a Chi vuol essere milionario, il farmacista di Trecate si ferma su Dostoevskij.

Juve-Lazio è anche derby tra Spalletti e Sarri: ecco chi ha vinto più scontri direttiDomenica sera luci accese allo Stadium di Torino per illuminare il big match della 24ª giornata di Serie A. La Juventus di Spalletti, quarta in classifica e dunque in piena zona Champions, ospita la ... tuttosport.com

Ascolti tv 5 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia, la sfida tra De Martino e ScottiChi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia trasmesso su Canale5. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry S ... fanpage.it

Insomma, chi ha vinto e chi ha perso Per il bene della Puglia auguriamoci che le recenti incomprensioni, o quelle eventuali che si maturassero in futuro, si trasformino in ragionevole intesa facebook

Chi avrà vinto la partitina a golf #Tennis #Melbourne #Alcaraz #Federer x.com