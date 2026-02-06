Ghali, il rapper di Baggio, ha acceso i riflettori ieri sera a San Siro durante la cerimonia di apertura dei Giochi invernali. Il cantautore, molto legato al suo quartiere milanese, ha mostrato ancora una volta il suo affetto e le sue radici. La mamma Amel, che considera il suo pilastro, è stata spesso fonte di ispirazione per le sue canzoni e le sue prese di posizione su temi importanti, come la situazione a Gaza. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di molti, confermando il suo ruolo di figura influente nel panorama musicale

Milano, 6 febbraio 2026 – Ghali protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi invernali a San Siro. Una performance molto attesa, quella dell’artista classe ‘93 cresciuto nel quartiere Baggio a Milano, dopo le polemiche seguite all’annuncio della sua partecipazione allo show. Il ministro Abodi qualche giorno fa aveva “avvertito": “non è un palco qualunque, ci sono delle regole da rispettare”. Nelle scorse ore il rapper ha rotto il silenzio con un lungo messaggio su Instagram. “So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Ghali, il rapper di Baggio: il legame col quartiere, il suo pilastro mamma Amel e le prese di posizione su Gaza

La presenza del rapper Ghali ai Giochi ha suscitato polemiche, con alcune voci che ne chiedevano l’esclusione.

Chi è Ghali, il cantastorie della favola del ghetto (oggi in polemica con le Olimpiadi di Milano Cortina)Di origine tunisina, ma nato e cresciuto a Baggio, quartiere della periferia milanese, ha cominciato a far musica nel 2014, raggiungendo il successo nel 2017 con l'album Pizza Kebab ... elle.com

Ghali: chi è, fidanzata, origini/ Un’adolescenza difficile e le polemiche con la classe politicaGhali è uno degli artisti che presenzierà nella cerimonia di apertura dei giochi Olimpici invernali. L'uomo è molto riservato sulla sua vita privata. ilsussidiario.net

Mentre il mondo si chiede cosa sia successo in Italia negli ultimi vent’anni, passando da Pavarotti a Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, c’è chi, come Ghali, nonostante un’immeritata vetrina mondiale, ha anche l’ardire di lamentarsi perché non pu facebook

Ghali ai Giochi si lamenta perché non può parlare in arabo. Ma è un evento olimpico italiano, non un palco per polemiche identitarie. Escluso Boldi per una battuta, spazio a chi fa slogan sui “maranza” e strizza l’occhio all’anti-Occidente. Scelta totalmente sba x.com