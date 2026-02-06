Chi è Anderson Paak il presunto fidanzato di Mariah Carey

Da qualche settimana si parla di un possibile flirt tra Mariah Carey e Anderson Paak. Dopo la fine della relazione con Bryan Tanaka, il cantante e produttore è stato visto più volte al fianco della popstar, scatenando i rumors su una possibile storia d’amore. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma i sospetti crescono tra gli appassionati di gossip.

Dal 2024 il gossip ha indicato Anderson Paak come presunto fidanzato di Mariah Carey, dopo la lunga storia con il ballerino e coreografo Bryan Tanaka. Chi è il fidanzato di Mariah Carey, Anderson Paak. Stasera la popstar si esibirà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in onda su Raiuno a a partire dalle 20:00. Dopo due matrimoni, due figli e relazioni protagoniste della cronaca rosa globale i rumours sulla vita sentimentale della Carey non si sono mai placati. Poco tempo dopo dalla conclusione della relazione con Bryan Tanaka, la voce di All I Want For Christmas Is You, veniva immortalata al fianco di un altro volto noto del panorama musicale, Anderson Paak.

