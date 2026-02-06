Chi bussa al Cantiere? Visita di Alberici e Zappelli

Questa mattina il cantiere del centrosinistra si è animato di sorpresa. Alberici e Zappelli sono entrati senza preavviso, facendo una visita improvvisa. Poco dopo, anche una delegazione di “Fare Viareggio” è arrivata sul posto, creando un po’ di scompiglio tra gli operai e i residenti. La visita ha attirato l’attenzione di tutti e ha sollevato qualche domanda sulla reale intenzione di questi incontri.

Colpo di scena nel Cantiere del centrosinistra, dove mercoledì ha fatto una rapida incursione anche una rappresentanza di “ Fare Viareggio “. Mostrando infatti il "biglietto" di Casa Riformista, l’ex vicesindaco Valter Alberici – che sfiduciato ad ottobre dal sindaco Del Ghingaro ha innescato le dimissioni degli ex assessori Sandra Mei e Federico Pierucci –, e l’ex capogruppo della maggioranza David Zappelli – trasferito nel gruppo misto dopo il rimpasto di giunta – hanno provato ad accorciare le distanze con i vecchi compagni e ad assistere alla riunione del Cantiere, riunito per la cavillosa definizione del regolamento per la partecipazione alle primarie di coalizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Chi bussa al Cantiere?". Visita di Alberici e Zappelli Approfondimenti su Cantiere Visit Dal Wisconsin al cantiere di Cisanello: delegazione americana in visita al Nuovo Santa Chiara Una delegazione dell’Università del Wisconsin - Platteville, composta da studenti e docenti, ha visitato il cantiere del Nuovo Santa Chiara a Cisanello. Posteggio anti esondazione. Studenti in visita al cantiere a lezione di sostenibilità Gli studenti dell’Istituto tecnico Mattei di Rho hanno visitato il cantiere del nuovo parcheggio anti esondazione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cantiere Visit Argomenti discussi: Chi bussa al Cantiere?. Visita di Alberici e Zappelli; Cantiere centrosinistra: è scontro sui requisiti dei candidati; Fdi bussa alla porta del Sindaco anche per il Piano strutturale. Seven Group / Ascona. Louis Prima & Keely Smith · Buona Sera (Remastered 1999). Giovedì 12 febbraio riapre Seven Toc Toc ad Ascona Chi bussa al portone trova cucina mediterranea ed ambiente romantico e conviviale. Aperti a pranzo e a cena! Seven facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.