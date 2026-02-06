Che ne sarà dell'eredità di Karl Lagerfeld | contestato ancora il testamento da 200 milioni

La legge francese sulle successioni potrebbe cambiare le cose. Il testamento di Karl Lagerfeld, che lasciava 200 milioni di euro solo al suo entourage, è sotto attacco. La famiglia e altri soggetti vogliono mettere in discussione le sue volontà, facendo leva sulle norme che prevedono eventuali rivendicazioni. La questione rischia di scombussolare le ultime volontà dello stilista, con un possibile ribaltamento delle decisioni.

Approfondimenti su Karl Lagerfeld eredita

Dopo sette anni dalla morte di Karl Lagerfeld, la battaglia legale per l’eredità si riaccende.

Ultime notizie su Karl Lagerfeld eredita

