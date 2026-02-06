Cha Cha Di Silvio sorvegliato speciale sorpreso a guidare in centro con la patente revocata

Cha Cha Di Silvio, noto personaggio della famiglia rom di Palermo, è stato visto guidare in centro città nonostante la patente revocata. Era sotto sorveglianza speciale da giugno dello scorso anno, ma questa volta è stato denunciato in stato di libertà per aver violato le restrizioni. La polizia lo ha individuato mentre si trovava al volante e ha deciso di procedere con la denuncia.

Era sorvegliato speciale da giugno dello scorso anno. Costantino Di Silvio, detto Cha Cha, noto personaggio appartenente alla famiglia rom del capoluogo, è stato ora denunciato in stato di libertà. Nell'ambito di un monitoraggio dei soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Cha Cha Di Silvio Boris Johnson vestito da folletto (con tanto di ali) prova a ballare il “cha cha”: l’esibizione alla festa di compleanno della figlia Boris Johnson, ex premier britannico, è diventato protagonista di un video virale durante la festa di compleanno della figlia Romy. Pattinaggio artistico, Miura vince con il brivido i Four Continents, grande rimonta di Cha I Four Continents 2026 di pattinaggio artistico si sono conclusi con la vittoria di Kao Miura, che ha conquistato il titolo grazie a una rimonta significativa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cha Cha Di Silvio Argomenti discussi: SCALTRI E VICINI AD AMBIENTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, COSÌ SCATTANO GLI ARRESTI PER AGRESTI, MOGLIE E PRESTANOME; SUPERCAR, RICICLAGGIO E TESTE DI LEGNO: ARRESTATO AGRESTI, DOMICILIARI PER LA MOGLIE E IL PRESTANOME; Charlotte Rampling, 80 anni per un'antidiva, musa del cinema europeo; Elliott dice che le performance sportive sono migliorate. Ma il Milan ha vinto solo due trofei. Latina, viola la sorveglianza speciale: denunciato dopo un controllo alla guidaCostantino Cha Cha Di Silvio fermato in auto vicino al centro: la patente risultava revocata per le prescrizioni in vigore ... latinaoggi.eu Daspo a Cha Cha Di Silvio, stadi vietati per tre anniIl primo giorno di libertà, poco dopo essere arrivato a Latina, era andato a vedere una partita di calcio. Costantino Cha Cha Di Silvio, un passato come magazziniere del Latina calcio, non potrà più ... ilmessaggero.it HOLA MI GENTE Dal 10 Febbraio si parte con un NUOVO CORSO alla a.s.d. Scuola di Ballo Paso Pa’ Lante NUOVISSIMO ORARIO BALLI DA SALA Fox-trot Tango Valzer Lento Valzer Viennese Mazurca Polka Beguine Cha cha cha facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.