Cha Cha Di Silvio sorvegliato speciale sorpreso a guidare in centro con la patente revocata

Da latinatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cha Cha Di Silvio, noto personaggio della famiglia rom di Palermo, è stato visto guidare in centro città nonostante la patente revocata. Era sotto sorveglianza speciale da giugno dello scorso anno, ma questa volta è stato denunciato in stato di libertà per aver violato le restrizioni. La polizia lo ha individuato mentre si trovava al volante e ha deciso di procedere con la denuncia.

Era sorvegliato speciale da giugno dello scorso anno. Costantino Di Silvio, detto Cha Cha, noto personaggio appartenente alla famiglia rom del capoluogo, è stato ora denunciato in stato di libertà. Nell'ambito di un monitoraggio dei soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cha Cha Di Silvio

cha cha di silvioLatina, viola la sorveglianza speciale: denunciato dopo un controllo alla guidaCostantino Cha Cha Di Silvio fermato in auto vicino al centro: la patente risultava revocata per le prescrizioni in vigore ... latinaoggi.eu

Daspo a Cha Cha Di Silvio, stadi vietati per tre anniIl primo giorno di libertà, poco dopo essere arrivato a Latina, era andato a vedere una partita di calcio. Costantino Cha Cha Di Silvio, un passato come magazziniere del Latina calcio, non potrà più ... ilmessaggero.it

