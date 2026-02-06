Cetara nuova frana | ss163 al momento chiusa

Una grossa frana ha bloccato la strada statale 163 a Cetara. Al momento, la strada è chiusa in entrambe le direzioni, proprio nella zona di Fuenti. La frana ha provocato disagi ai mezzi e agli automobilisti che si spostano lungo la costiera amalfitana. Le forze dell’ordine sono sul posto e lavorano per mettere in sicurezza la zona. Non si conoscono ancora i tempi di riapertura.

Tempo di lettura: < 1 minuto È al momento chiusa, in entrambi i sensi di marcia, la strada statale 163 l’arteria di collegamento della costiera amalfitana a causa di una grossa frana che si è verificata in località Fuenti nel territorio comunale di Cetara. Sul posto vigili del fuoco Anas e forze dell’ordine per la messa in sicurezza del costone roccioso, venuto giù. Molto probabilmente lo smottamento è stato causato dal temporale e dalle cattive condizioni metereologiche. E proprio in virtù di un’allerta meteo che continua a dare maltempo e a scopo precauzionale al momento si è preferito interrompere del tutto il passaggio tra Vietri sul Mare e Cetara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

