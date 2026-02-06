Cetara Giulivo sul luogo della frana

Il capo della Protezione civile Italo Giulivo è arrivato oggi a Cetara per un sopralluogo. Insieme ai tecnici del genio civile regionale ha controllato il punto della strada statale 163 amalfitana colpito dalla frana. La chiusura della strada si è resa necessaria dopo il distacco di massi e terra, che ha messo in allarme residenti e automobilisti. Giulivo ha verificato di persona la situazione, promettendo interventi rapidi per mettere in sicurezza la zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Come richiesto dal sindaco di Cetara e anticipato in una nota dall'assessore alla Protezione civile Fiorella Zabatta nella tarda mattinata di oggi il capo della Protezione civile Italo Giulivo, con i tecnici del genio civile regionale ha effettuato un sopralluogo nel punto della strada statale 163 amalfitana, dove si è resa necessaria una chiusura per una frana. Giulivo accompagnato dai suoi esperti ha voluto rendersi conto di persona della gravità di quanto accaduto in località Fuenti. Sono in corso delle valutazioni per verificare l'entità della situazione ed anche predisporre gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'area e soprattutto alla possibilità di riaprire nel più breve tempo possibile la strada statale 163 che è la principale arteria di collegamento tra i comuni della costiera amalfitana.

