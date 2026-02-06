cesena i nuovi arrivati scalpitano corazza e vrioni sono pronti al debutto

La squadra di Cesena si prepara per la seconda giornata di presentazioni dei nuovi acquisti. Corazza e Vrioni sono pronti a scendere in campo questa sera, in una delle partite più attese della stagione. I tifosi aspettano con ansia di vederli all’opera, mentre lo staff si concentra sugli ultimi dettagli prima del fischio d’inizio.

Seconda giornata di presentazione dei nuovi arrivati in attesa di vederli all’opera stasera all’interno di una della gare più importanti della stagione per il Cesena. Uno di loro, Tommaso Corazza (foto a sinistra), se schierato contro il Pescara, sarà un ex fresco fresco avendo disputato in Abruzzo fino allo scorso weekend una quindicina di partite e segnato 3 gol. "E’ un difensore esterno, può giocare a destra o a sinistra, ci ha pure fatto gol in un Bologna-Cesena di Coppa Italia. Dopo l’uscita di Adamo c’era la necessità di avere un giocatore con le sue caratteristiche". Questa la sintetica presentazione di Massimo Agostini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il mercato invernale si chiude con un giorno di grande attività per il Cesena.

