certificazioni il futuro tracciato

Nel distretto tessile di Prato, i laboratori specializzati assumono un ruolo sempre più importante. Si occupano di verificare la sicurezza dei prodotti e il rispetto delle norme, per aiutare le aziende a restare competitive sui mercati internazionali. La richiesta di certificazioni cresce, e con essa anche la necessità di avere strumenti affidabili e aggiornati.

Cresce nel distretto tessile pratese il peso dei laboratori specializzati, chiamati sempre più spesso a garantire sicurezza dei prodotti, rispetto delle norme e capacità di stare sui mercati internazionali. In questo scenario si inserisce Lanartex srl (nella foto Patrizia Rosati), che annuncia per il 2026 un significativo potenziamento delle attività analitiche e consulenziali rivolte alle imprese della filiera moda e tessile. Da tempo punto di riferimento per imprenditori e operatori del settore, il laboratorio amplia oggi il proprio raggio d’azione, andando oltre le tradizionali analisi di qualità dei materiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

