Il direttore del Tg4, Tommaso Cerno, ha parlato oggi di come l’Italia stia tornando a vie di violenza che ricordano gli anni Settanta. Durante la trasmissione ha commentato gli scontri di piazza, sottolineando come la situazione si stia aggravando. Tra le battute più pungenti, ha scherzato sull’ipotesi di aggiungere il lancio del burqa tra le specialità olimpiche, evidenziando il clima teso che si respira nel paese.

Il direttore Tommaso Cerno è stato ospite del Tg4 per commentare i principali fatti di cronaca di oggi e tra i punti c’è l’aumento della violenza di piazza, una deriva che sta avvicinando sempre di più l’Italia di oggi a quella di ieri, a quella degli anni Settanta, del terrorismo di strada. “Come già è capitato all’inizio degli anni ‘70, da sinistra, intellettuali e giornalisti dissero ‘vi state sbagliando quello che vedete è soltanto qualche giovane facinoroso’ alla ricerca della libertà di espressione”, ha dichiarato il direttore. “Fu già fatto questo errore, poi la sinistra cambiò negli anni atteggiamento ed ebbe la forza e il coraggio del grande partito comunista, antagonista della democrazia cristiana, di prendere le distanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cerno al Tg4: "I pro Pal contro le Olimpiadi? Forse bisogna aggiungere il lancio del burqa tra le specialità"

Il caso Hannoun e le recenti dichiarazioni di Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, sono al centro dell’attenzione mediatica.

Il direttore Tommaso Cerno è intervenuto al Tg4 per analizzare i principali temi della giornata, evidenziando come alcune sentenze politiche delle toghe rappresentino un elemento di richiamo per il comitato del sì nel contesto del referendum.

