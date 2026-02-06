Cerimonia Olimpiadi San Siro | orari regole e cosa aspettersi dall’evento

Venerdì sera alle 20, San Siro si riempirà di energia per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Migliaia di persone si raduneranno davanti allo stadio, pronti a seguire l’evento che segna l’inizio ufficiale dei giochi. Le regole sono semplici: arrivare in anticipo, rispettare le indicazioni e godersi la serata. Biglietti ancora disponibili, ma bisogna muoversi in tempo per trovare posto e non perdere l’occasione di vivere questa grande festa.

**San Siro, cerimonia di apertura delle Olimpiadi: orari, biglietti e come arrivare** Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20, a San Siro, nel cuore del capoluogo lombardo, inizieranno le celebrazioni della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Sarà un evento che vedrà coinvolti migliaia di persone, con una partecipazione internazionale di alto livello, tra cui artisti come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, e molti altri. L’occasione, che dà il via alla più grande manifestazione sportiva del mondo, è stata programmata per dare vita a uno show unico, a misura di città, e che coinvolgerà non soltanto lo spettacolo, bensì anche il territorio, l’arte, la musica, l’identità culturale italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani sera, lo stadio San Siro si prepara ad accogliere migliaia di spettatori per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.

