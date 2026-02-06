Cerimonia inaugurale Milano Cortina 2026 oggi | orario tv programma streaming

Oggi si svolge la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’evento, molto atteso, si tiene questa sera e darà il via ufficiale alle competizioni. Le telecamere sono accese e milioni di spettatori seguono l’evento in diretta streaming e in tv. La cerimonia si svolge in una piazza centrale, con spettacoli e spettacoli di luci che coinvolgono il pubblico presente e gli appassionati da casa.

La Cerimonia inaugurale Milano Cortina 2026 oggi è uno degli eventi più attesi dell’anno sportivo mondiale e segna ufficialmente l’inizio dei Giochi Olimpici Invernali. L’appuntamento è fissato per oggi, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20:00, quando prenderà il via uno spettacolo capace di unire sport, musica e spettacolo. L’evento si svolgerà nello storico Stadio San Siro di Milano, ribattezzato per l’occasione Milano San Siro Olympic Stadium, con una copertura mediatica globale senza precedenti. Grande attenzione anche per orario, tv, programma e streaming, elementi fondamentali per seguire in diretta ogni momento della cerimonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Venerdì 6 febbraio alle 20, si accendono le luci sulla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Da mercoledì 4 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 partono con le prime gare, anche se le medaglie arriveranno solo da sabato 7.

