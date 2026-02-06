Cerimonia apertura Olimpiadi 2026 Salvini prende in giro Ghali sull' inno con il meme dei tifosi della Lazio

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Matteo Salvini ha preso in giro Ghali, che non potrà cantare l’Inno d’Italia come previsto. Il leader della Lega ha pubblicato un meme dei tifosi della Lazio, scherzando sulla decisione di vietare al rapper di esibirsi. La battuta ha fatto discutere sui social e ha acceso un po’ di polemiche.

Matteo Salvini sbeffeggia Ghali sui social. Il vicepremier ha pubblicato un post ironico contro l’artista, in risposta alle frasi affidate a sua volta ai social dal rapper sulla sua tanto discussa partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una presenza contestata per le posizioni già espresse più volte sul palco dall’artista a sostegno del popolo palestinese. Il post di Matteo Salvini Il post di Matteo Salvini è arrivato a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, proprio sulla scia delle polemiche sull’esibizione di Ghali durante lo show inaugurale di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, Salvini prende in giro Ghali sull'inno con il meme dei tifosi della Lazio Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Olimpiadi, la denuncia di Ghali sui social: “Non potrò cantare l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura” Ghali denuncia sui social di non poter cantare l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro: Mariah Carey canta “Volare” e Laura Pausini l’Inno di Mameli (negato a Ghali) La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà allo Stadio di San Siro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: cosa succederà stasera a San Siro; Sfilata di atleti e atlete alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026: quale Paese sfilerà per primo • Elenco completo; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO; Milano Cortina 2026, come sarà e dove vedere in diretta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Diretta Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: la cerimonia d’apertura dei Giochi LIVEL'attesa è terminata: la serata inaugurale al San Siro Olympic Stadium dà ufficialmente il via al grande evento: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it La diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi minuto per minutoLa diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi venerdì 6 febbraio dallo Stadio Giuseppe Meazza: segui qui la diretta con tutti gli aggiornamenti sugli ... vogue.it DIRETTA - Milano-Cortina 2026, è la serata della cerimonia d’inaugurazione Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-apertura-inaugurazione-scaletta-sergio-mattarella-diretta-c7bf4 facebook Olimpiadi #MilanoCortina2026, i vip presenti alla Cerimonia di Apertura. FOTO #SkySport x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.