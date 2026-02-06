Cemento armato Francesco Chiodelli presenta il suo libro al Seminario vescovile
Questa sera alle 17,30 al Seminario vescovile, il professore Francesco Chiodelli presenta il suo nuovo libro
Lunedì 16 febbraio alle ore 17,30 il prof. Francesco Chiodelli, intervistato da Patrizia Soffientini, presenterà il suo libro "Cemento armato. La politica dell'illegalità nelle città italiane". Aula magna del Seminario vescovile in via Scalabrini 67. L'evento rientra nelle iniziative della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Viaggio nell'antica Brundisium: Francesco Rodio presenta il suo libro
Giovedì 5 febbraio alle 18:30, presso la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale, si terrà la presentazione del libro “Viaggio alla scoperta dell’antica Brundisium.
"Genti di fiume. Il culto etrusco del Po", una conferenza al Seminario vescovile
Il 4 febbraio alle 17:30, presso l'Aula magna del Seminario vescovile di Piacenza, si terrà una conferenza intitolata
Francesco Chiodelli: Cemento horror: il potere crea mostri e poi condonaLa storia del cemento armato in Italia e del potere che il cemento concede a chi governa. Professor Francesco Chiodelli, lei scrive che alla radice dell’abusivismo esiste una relazione inconfessata ... ilfattoquotidiano.it
«Cemento armato», un principio generatore di illegalità e corruzioneIl titolo del bel libro di Francesco Chiodelli, Cemento armato (Bollati Boringhieri, pp. 178, euro 14), potrebbe, a prima vista, trarre in inganno il lettore; a dichiararne le intenzioni e il ... ilmanifesto.it
Le città sono oggi campi di battaglia tra conflitto e controllo, ma anche spazi di resistenza. Venerdì 30 gennaio alle 11 Anna Maria Giordano ne parla con Francesco Chiodelli raiplaysound.it/programmi/radi… x.com
"Città in guerra" di Francesco Chiodelli è un saggio rigoroso e appassionato, che ci obbliga a guardare con occhi nuovi le strade che attraversiamo ogni giorno. Dal 30 gennaio in libreria. facebook
