Cemento armato Francesco Chiodelli presenta il suo libro al Seminario vescovile

6 feb 2026

Questa sera alle 17,30 al Seminario vescovile, il professore Francesco Chiodelli presenta il suo nuovo libro

Lunedì 16 febbraio alle ore 17,30 il prof. Francesco Chiodelli, intervistato da Patrizia Soffientini, presenterà il suo libro "Cemento armato. La politica dell'illegalità nelle città italiane". Aula magna del Seminario vescovile in via Scalabrini 67. L'evento rientra nelle iniziative della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

