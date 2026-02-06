Cedimento sulla Statale | lavori terminati strade riaperte

Questa mattina le strade erano ancora chiuse, ma nel pomeriggio sono stati riaperti i passaggi sulla Statale 47 della Valsugana, a San Cristoforo. Dopo giorni di lavori, i tecnici hanno terminato le riparazioni e il traffico è tornato alla normalità. La strada era stata temporaneamente chiusa a causa di un cedimento avvenuto qualche giorno fa vicino al Fosso dei Gamberi. Ora tutto è a posto e le auto possono riprendere il percorso senza problemi.

Si sono conclusi nel pomeriggio di oggi - venerdì 6 febbraio - i lavori per il ripristino della Strada Statale 47 della Valsugana all'altezza di località San Cristoforo, dove qualche giorno fa si è verificato un cedimento in corrispondenza dell'attraversamento del Fosso dei Gamberi. Ora la strada.

