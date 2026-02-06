C’è un po’ di Como nelle divise olimpiche del Brasile firmate Moncler

Questa sera Moncler svelerà le nuove divise olimpiche del Brasile, con un tocco di Como. Sono uniformi firmate dal famoso marchio, che sarà anche sponsor ufficiale del Comitato Olimpico Brasiliano per le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dietro quei capi c’è un’impronta comasca, anche se il grande pubblico si concentrerà sulle gare e sui atleti.

C'è anche un'impronta comasca dietro le uniformi che questa sera Moncler presenterà come sponsor ufficiale del Comitato Olimpico Brasiliano per le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il riferimento è a Remo Ruffini, presidente e anima creativa del.

