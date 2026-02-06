Questa sera il Napoli affronta la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico Palladino ha deciso di puntare su Raspadori sulla trequarti, una scelta forse azzardata ma voluta. I tifosi sono curiosi di vedere come il giocatore si comporterà in questa partita importante. Il match si gioca in un clima teso, con entrambe le squadre decise a passare il turno.

2026-02-05 22:22:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Palladino si affida a Raspadori sulla trequarti per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juve. In gol all’esordio, l’ex Napoli è diventato fin da subito importante nelle rotazioni dell’Atalanta. Luca Percassi ne ha parlato così del suo arrivo prima della sfida alla New Balance Arena: “Penso che il mercato abbia permesso all’Atalanta di rinforzarsi anche nelle uscite”, ha affermato ai microfoni di Sport Mediaset. “ Non pensavamo di riuscire a prendere Raspadori, siamo contenti che abbia scelto il progetto Atalanta”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – “Non pensavamo di riuscire a prenderlo”

Approfondimenti su Raspadori Juve

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro la Juventus.

L’Italia di Spinozzi conquista la quinta vittoria di fila e si prende un terzo posto che nessuno si aspettava.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Raspadori Juve

Argomenti discussi: Percassi, il retroscena su Raspadori: Non pensavamo di riuscire a prenderlo; CdS, Salvione: Non sono d'accordo con chi parla di fallimento! Vi spiego; Atalanta, Percassi: Sappiamo di essere ancora una realtà provinciale, ma andremo avanti senza...

CdS, Salvione: Non sono d'accordo con chi parla di fallimento! Vi spiegoPasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di Napoli Talk sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda ... tuttonapoli.net

Il generale ha ufficializzato la sua uscita dal Carroccio. "Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia", ha scritto sui suoi social. Salvini: "Pensavamo che la lealtà avesse un significato per chi ha in facebook