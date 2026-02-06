Cavaso e Castelcucco | accordo per fusioni comunali porta a referendum politico

I sindaci di Cavaso e Castelcucco hanno deciso di portare avanti il referendum sulla fusione dei due comuni. Dopo aver preso questa decisione, ora devono attendere l’approvazione della Regione. La volontà di unire le amministrazioni nasce dalla vicinanza tra i due centri, che distano meno di dieci chilometri e contano insieme più di cinque mila abitanti. La prossima fase sarà quella di raccogliere i consensi della popolazione prima di passare agli aspetti ufficiali dell’accordo.

**Fusione tra Cavaso e Castelcucco: i sindaci decidono di andare avanti con il referendum, in attesa della richiesta a Regione** A Cavaso e Castelcucco, due comuni con insediamenti distanti meno di dieci chilometri e un’area d’interesse comune di oltre cinque mila abitanti, è iniziato il processo per la fusione. La decisione, presa da Gino Rugolo, sindaco di Cavaso, e Paolo Mares, di Castelcucco, è stata annunciata in una conferenza stampa tenuta in piazza, all’interno del comune, a pochi giorni dalla data limite del 10 aprile per presentare l’istanza alla Regione. Questo è il primo step nel percorso verso un referendum, previsto per dare ai cittadini la possibilità di scegliere tra due alternative: l’unione o la permanenza separata delle due comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

