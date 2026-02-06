Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona. La causa riguarda danni reputazionali e patrimoniali, e la richiesta di risarcimento supera i 160 milioni di euro. La battaglia legale si apre con un messaggio forte, e ora si aspetta di capire come si evolverà la vicenda.

di Anna Giorgi MILANO Mediaset affila le armi e lancia un messaggio ’giudiziario’ molto chiaro a Fabrizio Corona: per "danni reputazionali e patrimoniali" avvia una causa per risarcimento danni calcolati in 160 milioni di euro. Il Biscione lo ha annunciato ieri, in serata, con un comunicato: Mediaset e Mfe-Media for Europe, ma anche i vertici, Marina e Pier Silvio Berlusconi e alcuni dei suoi storici personaggi di punta, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Gerry Scotti e Samira Lui citano in giudizio l’ex re dei paparazzi. E ancora il comunicato: "Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni", si legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Causa civile di Mediaset contro Corona : "Richiesta danni da 160 milioni di euro"

Approfondimenti su Mediaset Corona

Mediaset ha avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona.

La società Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento da 160 milioni di euro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Alfonso Signorini Gate: Mediaset denuncia Fabrizio Corona. Chiesto anche il blocco di Falsissimo

Ultime notizie su Mediaset Corona

Argomenti discussi: Mediaset e Mfe contro Corona: Causa civile da 160 milioni di euro; Mediaset avvia una causa civile da 160 milioni di euro contro Corona; Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni sull’economia dell’insinuazione; Mediaset chiede 160 milioni a Corona: Menzogne su Falsissimo e sistema Mediaset.

Causa civile di Mediaset contro Corona : Richiesta danni da 160 milioni di eurodi Anna Giorgi MILANO Mediaset affila le armi e lancia un messaggio ’giudiziario’ molto chiaro a Fabrizio Corona: per danni ... ilgiorno.it

Fabrizio Corona, Mediaset e Mfe avviano causa civile da 160 milioni di euroÈ stata avviata una causa civile contro Corona per presunti danni reputazionali e patrimoniali legati ai contenuti del progetto Falsissimo. Secondo fonti Mediaset, tra i soggetti che si dichiarano les ... tg24.sky.it

Con un Comunicato-Stampa #Mesiaset annuncia una causa civile contro #FabrizioCorona. Ecco quanto si legge: “MEDIASET E MFE AVVIANO UNA CAUSA CIVILE DA 160 MILIONI DI EURO CONTRO CORONA Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da F facebook

Mediaset avvia una causa civile da 160 milioni di euro contro Corona x.com