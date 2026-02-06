Catanzaro ritrova la vittoria con la Reggiana | l’importante è tornare a vincere

Dopo un mese senza vittorie, il Catanzaro torna a festeggiare. La squadra calabrese batte la Reggiana e interrompe un lungo digiuno di sconfitte. La partita di domani è fondamentale, la priorità è mettere in tasca i tre punti e riprendere fiato in campionato.

Il Catanzaro, dopo un mese di digiuno, torna a giocare per la vittoria. La squadra calabrese, che ha perso quattro gare consecutive senza raccogliere neppure un punto, affronta domani la Reggiana, in un match in cui l’unica priorità è il risultato. Il ritorno a vincere è il principale obiettivo per il tecnico Gianfranco Giovene, e la sua squadra, con un occhio alla forma e alla salute dei giocatori, si prepara a un impegno critico in vista della seconda parte della stagione. A causa di un infortunio a Pittarello, l’ipotesi di una trequarti con Cisse, Liberali e Iemmello in attacco sembra l’unica opzione plausibile, con un colpo di mano per il centrocampo, dove i tempi di recupero saranno fondamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Catanzaro Reggiana Napoli, Lobotka: "Importante tornare a vincere. Ora sotto con la Roma" Catanzaro-Avellino, Aquilani: “Vittoria importante, ma c’è ancora tanto su cui lavorare” Al termine della vittoria per 1-0 contro l’Avellino, Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, analizza il risultato e le prospettive future. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Catanzaro Reggiana Argomenti discussi: Il Napoli ritrova la vittoria, Fiorentina KO: cronaca e post gara; Palermo, è tris al San Nicola: a Bari Inzaghi ritrova la vittoria lontano dal Barbera; Da Longo a… Longo: il Bari ritrova la vittoria in trasferta. Nel mirino di nuovo Mantova. Südtirol-Catanzaro, Castori: Partita giocata con il cuore, non era facile vincerlaAl termine della vittoria per 2-1 contro il Catanzaro, il tecnico del Südtirol Fabrizio Castori ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa: Grande prestazione contro una squadra forte ... trivenetogoal.it Südtirol-Catanzaro, Zedadka: Gol importante per la squadra, dobbiamo continuare cosìDopo la vittoria del Südtirol contro il Catanzaro, il protagonista di giornata Zedadka ha commentato la sua prestazione e il momento della squadra in conferenza stampa: Complimenti per la bellissima r ... trivenetogoal.it Dopo un inizio disastroso allo Spezia Fellipe Jack si presenta al Catanzaro dove ritrova Rispoli: le sue parole... facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.