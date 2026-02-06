Catanzaro petardo in stadio | lancia un proiettile e riceve sanzione da 1500 euro

Durante la partita al Nicola Ceravolo, un tifoso di 24 anni ha lanciato un petardo in campo. La polizia presente ha subito individuato il responsabile e gli ha comminato una multa di 1500 euro. Il giovane è stato anche vietato l’accesso allo stadio per un certo periodo. La vicenda ha suscitato indignazione tra i tifosi e le forze dell’ordine hanno promesso controlli più severi in futuro.

**Catanzaro, il tifoso che ha lanciato un petardo nel calcio: sanzione da 1500 euro e divieto di accesso allo stadio** Un cittadino di 24 anni, residente a Catanzaro, è stato sanzionato per aver lanciato un petardo all'interno dello stadio Nicola Ceravolo durante una partita calcistica. La sanzione, che prevede un multa di 1500 euro, è stata emessa dal questore della città, in seguito a un'indagine condotta dalla Divisione Anticrimine, con il supporto del personale della DIGOS. L'evento, verificatosi in occasione del match tra Catanzaro e Cesena, è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare l'uomo e di applicargli un DASPO – Divieto d'Accesso al Sistema di Protezione dell'Ordine – per un anno.

