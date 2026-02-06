Castellaneta managing director Juventus | Una volta il nostro competitor era solo il Milan
Marco Castellaneta, managing director della Juventus, ha ricordato come in passato il principale avversario della sua squadra fosse solo il Milan. Ora il panorama si è ampliato, ma i bianconeri continuano a guardare con attenzione alle sfide contro le grandi del calcio italiano.
Marco Castellaneta, managing director della Juventus, è stato ospite durante la Sbobis Conference di Amburgo dove ha parlato del modello usato dai bianconeri e dalla strada intrapresa dal club ormai due anni fa. Durante il suo intervento, il giovane Castellaneta ha voluto citare anche Milan, Inter e Real Madrid. Ecco, di seguito, le sue parole: Un estratto delle dichiarazioni di Castellaneta: "Siamo riusciti ad aumentare questo valore del 40% negli ultimi anni in termini di visibilità restituita ai partner. Ma l'aspetto più interessante è che al Creator Lab tutto diventa una IP, progettata fin dall'inizio per essere associabile a un brand. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Juventus Milan
Castellaneta (marketing director della Juve) rivela: “I competitor dei club oggi sono Netflix e Tik Tok. Ecco qual è la sfida”
Castellaneta, il marketing director della Juventus, ha spiegato come il calcio si trasforma.
C’era una volta solo il Classico. Ora il Mamiani apre nuove frontiere. Decolla il liceo del Made in Italy
Il liceo del Made in Italy al Mamiani rappresenta un nuovo approccio all’istruzione, integrando le discipline classiche con la cultura d’impresa.
Negli spogliatoi dello Stadium prima di Juve-Milan
Ultime notizie su Juventus Milan
Il managing director della Juve: Una volta Milan e Inter i nostri competitor: oggi Netflix, Amazon, Disney e TikTokMarco Castellaneta, managing director della Juventus, è stato ospite nel corso della Sbobis Conference di Amburgo e ha discusso del modello bianconero, della strada intrapresa ... milannews.it
Castellaneta (Juventus): I competitor dei club oggi sono Netflix e TikTok: la sfida è monetizzare l’attenzione digitaleNegli ultimi anni il calcio ha rafforzato in modo significativo la propria presenza internazionale, raggiungendo livelli di visibilità globale senza precedenti. Tuttavia, il settore non ... tuttojuve.com
Parla #Castellaneta Le sue dichiarazioni x.com
Castellaneta, marketing director della Juventus: "Siamo già il club più supportato". E spiega la strategia futura facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.