castelfidardo il termoli perde il difensore hysaj

Il Termoli non si presenterà domenica al completo al Mancini per sfidare il Castelfidardo. Nei giallorossi non ci sarà Daniel Hysaj, squalificato per una giornata. Il jolly di difesa e centrocampo salterà dunque l’importante sfida salvezza. Nessuno squalificato invece nel Castelfidardo anche se non mancano gli acciaccati nella squadra di Cuccù. Soprattutto tra centrocampo e attacco visto che Clerici è ancora fermo. Alcuni problemini fisici anche per Tarulli oltre ad Abagnale influenzato. Morais invece ha completamente recuperato dall’infortunio e scalpita per poter ritrovare la maglia da titolare contro la squadra che nella partita di andata ha siglato una doppietta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Manu Morais si prepara a scendere in campo domenica contro il Termoli.

Il Castelfidardo conquista la sua prima vittoria casalinga della stagione, grazie a un gol decisivo di un nuovo arrivato.

Argomenti discussi: Serie D/F. Il Termoli Calcio 1920 è ospite del Castelfidardo. Derby abruzzese tra Chieti e Notaresco; Serie D/F. Il Termoli Calcio 1920 torna alla vittoria contro l'UniPomezia.

CASTELFIDARDO. Morais scalpita: Vincere col Termoli»Martedì ha festeggiato il compleanno, 28 anni (auguri!). Domenica Manu Morais cercherà di farsi il regalo, seppur posticipato di ... ilrestodelcarlino.it

Delusione Termoli, al Cannarsa è solo pari con il CastelfidardoSfuma al novantesimo la vittoria del Termoli contro il Castelfidardo. Al Cannarsa finisce 2-2. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca ai giallorossi, pericolosi già al quarto minuto. Il sinistro di ... rainews.it

Termoli in casa dell’ultima della classe. Al “Mancini” di Castelfidardo sarà partita vera, entrambe per i tre punti in classifica. Entrambe per perseguire lo stesso obiettivo a maggio. Castelfidardo che arriva dalla sconfitta di Ancona, Termoli rinvigorito dalla facebook