Cassa integrazione | aumenta nel Lazio ma Latina è in controtendenza

Aumentano le ore di cassa integrazione nel Lazio, ma Latina fa eccezione. Nel 2025, la regione ha autorizzato oltre 37,6 milioni di ore, segnando un aumento del 57% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, Latina registra un calo, andando contro questa tendenza generale.

Nel 2025 le ore di cassa integrazione autorizzate nella regione Lazio raggiungono quota 37.610.778, in crescita del 57,2% rispetto al 2024 (23.930.761) e anche al 2023 (34.470.610, +9,1%). È quanto emerge dall’elaborazione dei dati dell’Osservatorio Inps sulla cassa integrazione e commentati.🔗 Leggi su Latinatoday.it

