Caso Sangiuliano pm Roma indagano su audio | rischio processo per Boccia

La procura di Roma sta indagando su Maria Rosaria Boccia e un giornalista per aver diffuso un audio privato di Gennaro Sangiuliano e sua moglie. La registrazione è stata pubblicata sui social e sul sito di ‘Anteprima 24’. Ora si rischia un processo per violazione della privacy.

(Adnkronos) – Rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalista per la diffusione della registrazione di una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie sui canali social Facebook e Instagram della testata giornalistica ‘Anteprima 24’ e sul sito online. L’accusa contestata dalla procura di Roma che ha chiuso le indagini, notificando il 415. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Giornali Informazione Caso Sangiuliano, chiuse le indagini sugli audio: rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalista La Procura di Roma ha chiuso le indagini sui audio che coinvolgono Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo. Audio Sangiuliano, rischio processo per Boccia e un giornalista La Procura di Roma ha aperto un’indagine contro Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo, accusati di aver diffuso dettagli sulla vita privata dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giornali Informazione Argomenti discussi: Sangiuliano contro Boccia: la moglie e l’ex capo di gabinetto chiederanno i danni all’imprenditrice; Le chat Ranucci-Boccia: Imbastiamo il nostro lavoro?. Quelle trame contro la Meloni; Le chat tra Maria Rosaria Boccia e Report nell’inchiesta per stalking di Sangiuliano; Sicurezza, ok del governo alle misure. Meloni: Lo Stato non gira la testa, Nordio: Evitare il ritorno delle Br. Caso Sangiuliano, pm Roma indagano su audio: rischio processo per Boccia(Adnkronos) - Rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalista per la diffusione della registrazione di una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie sui canali social Facebo ... msn.com Caso Sangiuliano, chiuse le indagini sugli audio: rischio processo per Boccia e un giornalistaLa Procura di Roma contesta la diffusione di conversazioni sulla vita privata dell’ex ministro della Cultura. I fatti risalgono all’agosto 2025, possibile rinvio a giudizio ... ilgiornale.it Simone Aliprandi - pagina. . Ieri nuova puntata di #Report con breve aggiornamento sulla vicenda #GarantePrivacy. #Ranucci ha dato notizia della sentenza che gli ha dato ragione sul caso #Sangiuliano e poi si è parlato del nostro eroe dimissionario. Per ora facebook @ilgiornale pubblica chat private del caso #Sangiuliano pur di attaccare @reportrai3 e @SigfridoRanucci. La #privacy per la destra vale ma fino ad un certo punto @thomasmackinson x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.