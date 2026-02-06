Questa mattina a Casagiove si è scatenato il panico quando una Tesla ha sfondato il cavalcavia vicino alla ferrovia e si è ribaltata sui binari. La vettura è precipitata dal ponte, creando scompiglio tra i passanti e gli abitanti della zona. Nessuno si aspettava un incidente così improvviso e violento, che ha messo in allarme i residenti e le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i soccorritori per verificare eventuali feriti e mettere in sicurezza la zona.

Paura questa mattina a Casagiove, dove una Tesla è precipitata dal cavalcavia della rete ferroviaria FS, finendo ribaltata nelle immediate vicinanze dei binari ferroviari. L’incidente stradale ha coinvolto una sola auto e ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta. La squadra dei Vigili del Fuoco, partita dalla sede centrale di Caserta, è giunta rapidamente sul posto nei pressi del cavalcavia ferroviario. I soccorritori hanno riscontrato che il veicolo, dopo aver sfondato le barriere di protezione, era precipitato al di sotto della struttura, ribaltandosi tra la vegetazione a ridosso dei binari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casagiove, Tesla sfonda cavalcavia e precipita sui binari: paura vicino alla ferrovia

Approfondimenti su Casagiove Ferrovia

Questa mattina, un'auto è precipitata dal cavalcavia a Casagiove e si è fermata vicino ai binari.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Casagiove Ferrovia

Perde il controllo della Tesla, sfonda il guardrail e finisce giù dal cavalcavia. LA NOTA UFFICIALE DEI VIGILI DEL FUOCOPer le operazioni di recupero del veicolo è stata richiesta l’intervento di un’autogru proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli ... casertace.net

Auto elettrica sfonda il cavalcavia e precipita vicino ai binari: paura a CasagioveUn’auto, precipitata da un cavalcavia e finita a pochi metri dai binari ferroviari, ha fatto temere il peggio questa mattina a Casagiove. ilgiornalelocale.it