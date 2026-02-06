Carta di identità elettronica aperture straordinarie degli sportelli comunali | i nuovi orari

Da lunedì, gli uffici comunali aperti con orari straordinari per consegnare le nuove carte di identità elettroniche. Da quella data, tutte le vecchie carte cartacee, anche se ancora valide, non saranno più riconosciute. I cittadini devono quindi recarsi agli sportelli in anticipo per aggiornare il documento. La scadenza ufficiale è il 3 agosto, e il Comune invita tutti a rispettare i nuovi tempi per evitare problemi.

Tutte le carte d'identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza, non saranno più valide dal 3 agosto. Entro questa data diventa obbligatorio avere il documento in formato elettronico. Per agevolare i cittadini che sono ancora in possesso del vecchio formato, il Comune ha previsto.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Il Comune di Lanciano informa che l’ufficio anagrafe sarà aperto in modalità straordinaria esclusivamente per i residenti, al fine di facilitare il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE).

Nel mese di gennaio, l'anagrafe del Comune di Venezia ha predisposto aperture straordinarie per facilitare il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE).

