Carta del docente sarà erogata entro fine febbraio Dopo il via libera del MEF per circa 400 euro

La carta del docente sarà erogata entro fine febbraio. Dopo l’ok del MEF, i beneficiari riceveranno circa 400 euro. L’importo, però, si può considerare più vicino ai 400 che ai 500 euro, che era la soglia annuale precedente. L’accredito arriverà nei prossimi giorni, come confermato da fonti di Fanpage.

400 euro, circa, meglio sottolinearlo. Di certo l'importo annuale non sarà più di 500 euro. L’accredito è previsto entro la fine di febbraio, riferisce fanpage.it, una volta ottenuto il via libera del Ministero dell’Economia. La riduzione segna un passaggio netto rispetto all’impianto originario della misura, mantenendo però invariata la finalità legata alla formazione e all’aggiornamento professionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il governo prepara un nuovo decreto per la carta docente, che sarà di 400 euro.

Sbloccata la carta docente 2026: soldi in arrivo entro febbraio (ma l’importo sarà ridotto)Sbloccata la Carta docente 2026: arriverà entro il 28 febbraio con 400 euro per docenti di ruolo e precari. L'importo, però, sarà ridotto ... greenme.it

Carta del docente, quando arriva? Valditara: Avrà durata biennale, erogarla in anticipo significava escludere i precariIeri, 5 febbraio, ci sono state finalmente novità in merito alla Carta Docente: entro la fine di gennaio doveva sbloccarsi, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 ag ... tecnicadellascuola.it

Carta del Docente: novità e chiarimenti utili e possibilità ricorso per arretrati È stata aggiornata la lista delle spese ammissibili con la Carta del Docente: libri e testi (anche digitali), corsi di formazione e laurea, master, hardware e software (ogni 4 anni), eventi facebook

Dal 2025/26 la carta docente, istituita dalla Legge 107/2015, cambia data di accredito ma la sua durata, già fissata dal DPCM 28 novembre 2026, rimane biennale. x.com