Carni e funghi privi di tracciabilità maxi sequestro e multa per un ristorante di Cecina

I carabinieri del Nas hanno sequestrato carni e funghi privi di tracciabilità in un ristorante di Cecina. Durante il blitz, hanno trovato prodotti non conformi alle norme e hanno multato il locale. L’operazione serve a garantire che i cibi in tavola siano sicuri.

I carabinieri del Nas hanno confiscato 60 kg di prodotti per un valore di 1.500 euro I carabinieri del Nas hanno eseguito un controllo all'interno di un ristorante di Cecina per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica. Durante l'accertamento, è stato accertato che nei locali dell'attività erano conservati, per la somministrazione ai clienti, svariati prodotti alimentari congelati fra cui carni di varia tipologia nonché funghi, privi di tracciabilità utile a verificarne la provenienza. Tutti gli alimenti, nel complesso circa 60 kg e del valore di circa 1.

