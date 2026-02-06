Carni e funghi privi di tracciabilità maxi sequestro e multa per un ristorante di Cecina

Da livornotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del Nas hanno sequestrato carni e funghi privi di tracciabilità in un ristorante di Cecina. Durante il blitz, hanno trovato prodotti non conformi alle norme e hanno multato il locale. L’operazione serve a garantire che i cibi in tavola siano sicuri.

I carabinieri del Nas hanno confiscato 60 kg di prodotti per un valore di 1.500 euro I carabinieri del Nas hanno eseguito un controllo all'interno di un ristorante di Cecina per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica. Durante l'accertamento, è stato accertato che nei locali dell’attività erano conservati, per la somministrazione ai clienti, svariati prodotti alimentari congelati fra cui carni di varia tipologia nonché funghi, privi di tracciabilità utile a verificarne la provenienza. Tutti gli alimenti, nel complesso circa 60 kg e del valore di circa 1.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cecina Rispetto

Cecina, maxi sequestro di Labubu falsi e giocattoli con marchi Disney e Marvel contraffatti

Pesce senza tracciabilità pronto alla vendita: maxi sequestro delle Fiamme Gialle

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre tre quintali di prodotti ittici privi di etichetta e tracciabilità vicino al mercato di Salerno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cecina Rispetto

Argomenti discussi: Dalla mozza Fior alla Gorza, così nasce un formaggio vegano.

I funghi possono davvero sostituire la carne?Molto prima che gli scienziati capissero come coltivare hamburger vegani, i cuochi si sono rivolti alle piante e ai funghi per ricreare la consistenza della carne. Pensate al jackfruit che si ... nationalgeographic.it

Niente più carne, gli hamburger del futuro saranno a base di funghi e muffe commestibili?In un mondo dove la sostenibilità è diventata una priorità (o almeno dovrebbe esserlo), potremmo assistere al momento in cui gli hamburger non saranno più realizzati esclusivamente con la carne, ma ... greenme.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.