Carnevale nei negozi Ikea di Roma

Durante il Carnevale, i negozi Ikea di Roma hanno deciso di coinvolgere i più piccoli con alcune attività pensate appositamente per loro. I bambini potranno partecipare a giochi e laboratori mentre i genitori fanno shopping, creando un’atmosfera più festosa e vivace nei punti vendita. L’iniziativa si preannuncia come un modo per rendere più divertente la visita ai clienti più giovani durante questa festa tradizionale.

In occasione del Carnevale, Ikea festeggia con i visitatori più piccoli organizzando attività a loro dedicate. "Maschera & Carnival parade": una grande festa per tutti i bambini che si presenteranno in maschera in negozio e che avranno la possibilità di mostrare il proprio personaggio in una sfilata a tema. A seguire riceveranno un piccolo omaggio e potranno gustare una merenda gratuita. "Laboratorio maschere di carnevale": all'interno dell'area giochi Småland, i piccoli potranno realizzare la propria maschera di carnevale, utilizzando materiali di recupero. "Caccia al tesoro": un'attività per i bambini con le proprie famiglie che li coinvolgerà nel trovare indizi nascosti che consentiranno di completare una filastrocca in rima a tema Carnevale e ricevere un omaggio finale.

