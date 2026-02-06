Carnevale di Trieste 2026

Questa mattina a Trieste è stata presentata la 32esima edizione del Carnevale. La conferenza stampa si è tenuta alla Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich, con la partecipazione di diverse autorità e rappresentanti dei Rioni cittadini. Sono state annunciate molte novità per questa edizione, che promette di essere più vivace e coinvolgente che mai.

Sono molte le novità della 32esima edizione del Carnevale di Trieste, che è stata presentata oggi ( venerdì 6 febbraio ) presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich a Trieste nel corso di una conferenza stampa introdotta dall'Assessore comunale alla Cultura e Turismo, Giorgio Rossi con il consigliere comunale Stefano Bernobich alla presenza della Presidente del Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino, Alessandra Orlich, dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti, della Presidente di APD Miramar, Francesca Stefani e dell'ex Presidente dell'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano, Mario Vascotto e di alcuni dei rappresentanti dei Rioni cittadini.

