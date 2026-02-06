Carnevale di Sauris | maschere antiche e lanterne nel bosco delle Alpi Carniche
A Sauris, la notte di Carnevale si anima di maschere antiche e lanterne che illuminano il bosco delle Alpi Carniche. Quando il crepuscolo cala sulle vette, il Rölar si affaccia dall’ombra, con il volto annerito dalla fuliggine e i campanacci che rimbombano nell’aria fredda. È un rito che dura da secoli e che ogni anno richiama abitanti e visitatori, pronti a vivere un momento di tradizione autentica.
Quando il crepuscolo avvolge le vette dell’Alta Carnia e il Rölar emerge dalle ombre con il volto annerito di fuliggine e i campanacci che risuonano nell’aria gelida, a Sauris si risveglia un rito che affonda le radici in secoli lontani. Il Der Zahrar Voschankh, il Carnevale saurano, è uno degli appuntamenti più autentici e suggestivi dell’intero arco alpino, un viaggio nel tempo dove il confine tra mito e realtà si dissolve tra le fiamme dei falò e il bagliore tremolante delle lanterne nel bosco innevato. Un’isola germanofona sospesa tra le montagne. Sauris è un luogo che sfida le convenzioni geografiche e culturali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Approfondimenti su Carnevale Sauris
“L’anno della fine, ma anche di tanti inizi”: addio al rifugio più alto delle Alpi Carniche
Carnevale nel Bosco delle Favole 2026
Il Carnevale nel Bosco delle Favole 2026 prende vita con un’atmosfera magica.
Ultime notizie su Carnevale Sauris
Argomenti discussi: Sauris, le maschere illuminano il buio: un carnevale per celebrare (di A. Ferraretto); Carnevali d’Italia: in ogni città una festa diversa; Carnevale 2026 in Friuli Venezia Giulia: feste, maschere e tradizioni imperdibili; Carnevale: le feste più originali in tutta Italia.
Sauris, le maschere illuminano il buio: un carnevale per celebrareSauris, tre piccole frazioni che compongono un comune: qui i viaggiatori sono accolti raccontando le storie di questa valle rimasta legata alla tradizione. Sauris di Sotto, Sauris di Sopra e Lateis, u ... huffingtonpost.it
A Sauris, quando il bosco buio diventa il palcoscenico di una libertà arcaicaLa Notte delle Lanterne del Carnevale Saurano è rito di passaggio, espulsione rituale dell'inverno, momento in cui 400 abitanti di una valle isolata rinascono sotto false identità. nordest24.it
Foto di toscanopaolo1 Bivacco Lomasti & Creta di Aip Alpi Carniche (comune di Pontebba) facebook
Friuli-Venezia Giulia: Bollettino AINEVA, per la giornata di domani, con Grado di pericolo 4 – forte di valanghe per Prealpi Carniche Orientali, Prealpi Giulie, Prealpi Carniche Occidentali, Canin, Alpi Giulie senza Canin, Alpi Carniche Orientali, Alpi Carniche x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.