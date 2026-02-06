Carnevale di Sauris | maschere antiche e lanterne nel bosco delle Alpi Carniche

A Sauris, la notte di Carnevale si anima di maschere antiche e lanterne che illuminano il bosco delle Alpi Carniche. Quando il crepuscolo cala sulle vette, il Rölar si affaccia dall’ombra, con il volto annerito dalla fuliggine e i campanacci che rimbombano nell’aria fredda. È un rito che dura da secoli e che ogni anno richiama abitanti e visitatori, pronti a vivere un momento di tradizione autentica.

Quando il crepuscolo avvolge le vette dell’Alta Carnia e il Rölar emerge dalle ombre con il volto annerito di fuliggine e i campanacci che risuonano nell’aria gelida, a Sauris si risveglia un rito che affonda le radici in secoli lontani. Il Der Zahrar Voschankh, il Carnevale saurano, è uno degli appuntamenti più autentici e suggestivi dell’intero arco alpino, un viaggio nel tempo dove il confine tra mito e realtà si dissolve tra le fiamme dei falò e il bagliore tremolante delle lanterne nel bosco innevato. Un’isola germanofona sospesa tra le montagne. Sauris è un luogo che sfida le convenzioni geografiche e culturali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

