Carnevale | cambi al vertice e gemellaggio con Muggia | ecco le novità

Il Carnevale di Trieste si prepara a partire già da domenica 8 febbraio, portando con sé alcune novità. Quest’anno ci sono cambi alla guida dell’organizzazione e un nuovo gemellaggio con Muggia. Oltre alle tradizionali sfilate, ci saranno anche un concorso fotografico e un’iniziativa benefica a favore del Burlo. La città si appresta a vivere un evento colorato e ricco di sorprese.

Un cambio di vertice, il gemellaggio con Muggia, il concorso fotografico e l'iniziativa benefica a favore del Burlo: ecco alcune novità dell'ultima edizione del Carnevale di Trieste, che andrà in scena a partire da domenica 8 febbraio. La 32esima edizione è stata ufficialmente illustrata alla.

