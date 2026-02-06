Udine si prepara a rivivere il Carnevale. Dal 12 al 17 febbraio 2026, la città si anima di carri allegorici e festa, dopo il grande successo dello scorso anno. La tradizione torna protagonista, con manifestazioni che attirano residenti e visitatori da tutta la regione.

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, che ha segnato il ritorno dei carri allegorici in città dopo oltre quindici anni di assenza, Udine si prepara a vivere un nuovo, attesissimo Carnevale. Anche nel 2026, infatti, i carri mascherati torneranno a sfilare nel centro storico, confermandosi come l’evento più atteso e partecipato della manifestazione. Dal 12 al 17 febbraio 2026, la città sarà animata da una settimana di iniziative dedicate a famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, con un ricco calendario di spettacoli, animazioni e appuntamenti diffusi tra piazza Matteotti e le principali vie del centro. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Carnevale a Udine: dal 12 al 17 febbraio 2026

Approfondimenti su Carnevale Udine

Il Carnevale 2026 si terrà dal 12 al 17 febbraio, coprendo il periodo da Giovedì Grasso alle Ceneri.

A Bedonia il Carnevale prende vita dal 12 al 17 febbraio.

