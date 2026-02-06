La protesta degli attivisti contro la Corona britannica si fa più forte. Questa volta chiedono che Carlo si scusi pubblicamente per le sue azioni. La richiesta è arrivata mentre si discute sulla giurisdizione del Judicial Committee del Privy Council, il tribunale che può esaminare queste questioni. La tensione tra sostenitori e oppositori cresce, con i primi che chiedono chiarezza e trasparenza.

utorità necessaria per sottoporre queste questioni al Judicial Committee del Privy Council, cioè il Comitato Giudiziario del Consiglio Privato del Re. In base al Judicial Committee Act del 1833, infatti, il Comitato Giudiziario è la Corte d’Appello Suprema per alcuni Paesi del Commonwealth, per i Territori Britannici d’Oltremare e si occupava di dirimere le controversie nei confini dell’ex Impero britannico. Due possibili interpretazioni. Il sovrano ha espresso pubblicamente tutto il suo rammarico nei confronti delle vittime della tratta degli schiavi, per le conseguenze di questo crimine ma, come hanno fatto notare i media, non si è scusato ufficialmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Carlo deve scusarsi”. La richiesta degli attivisti contro la Corona britannica

Approfondimenti su Carlo RegnoUnito

Fabrizio Corona ha presentato un’istanza in tribunale contro la richiesta di Alfonso Signorini, continuando lo scontro tra i due.

Recenti eventi e comportamenti di William e Kate sembrano aver influito sul loro fascino pubblico, sollevando interrogativi sulla percezione della famiglia reale britannica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Carlo RegnoUnito

Argomenti discussi: Carlo deve scusarsi. La richiesta degli attivisti contro la Corona britannica; Ecco perché attivisti, esperti e politici stanno chiedendo a Re Carlo di scusarsi; Chiedo scusa a Calenda e lo rimetto al centro. In attesa di capire dove va; Bambino lasciato giù dal bus, De Carlo: Anche l'autista venga invitato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Carlo deve scusarsi. La richiesta degli attivisti contro la Corona britannicaUn nuovo libro riapre la discussione sul ruolo della monarchia britannica nella tratta degli schiavi e molti chiedono le scuse formali di re Carlo ... ilgiornale.it

Oggi pomeriggio a “Dillo ad Alvino”, Carlo Alvino parla nel suo editoriale di una parola d’ordine chiarissima: “Testa al Genoa”. È la settimana tipo, quella tanto cara ad Antonio Conte, e il Napoli deve sfruttarla nel miglior modo possibile: recuperare energie fisic facebook