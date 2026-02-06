Carlo Conti marito romantico | Il mio gesto quotidiano per Francesca Ma l' inizio del loro amore è stato turbolento

Carlo Conti si mostra innamorato come il primo giorno di sua moglie Francesca Vaccaro. Lui, spesso visto in tv come un professionista serio, nella vita privata si rivela un uomo romantico. Il conduttore toscano racconta di un gesto quotidiano d’amore per la moglie, con cui ha avuto un percorso difficile all’inizio, ma che ora sembra più saldo che mai.

In tv lo vediamo sempre pragmatico e super professionale. Ma Carlo Conti nella vita privata è un vero romantico, innamorato come il primo giorno della moglie Francesca Vaccaro, ex costumista Rai che oggi ha 53 anni, conosciuta proprio lavorando per la Tv di Stato. Dopo un iniziale periodo di tentennamenti il loro rapporto è decollato con la decisione di sposarsi. Poi la nascita di Matteo, 11 anni, ha portato gioia e ulteriore stabilità. Ma l’inizio della storia non è stato semplice. Lo stesso Carlo Conti in un’intervista a Sette confessò: “Fino al matrimonio ho sofferto di dongiovannite. Ero un ragazzaccio.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Approfondimenti su Carlo Conti

Ogni mattina, Carlo Conti si alza presto e prepara il caffè per sua moglie Francesca.

