Carla MacLeod il coraggio di non fermarsi | la lotta al tumore e il sogno olimpico con la Cechia

Carla MacLeod non si ferma. A 43 anni, la canadese che ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi con la nazionale femminile di hockey su ghiaccio, ora guida la squadra della Repubblica Ceca. Nonostante la lotta al tumore, ha deciso di continuare a inseguire il suo sogno olimpico, dimostrando coraggio e determinazione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.