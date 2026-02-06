Carla MacLeod il coraggio di non fermarsi | la lotta al tumore e il sogno olimpico con la Cechia
Carla MacLeod non si ferma. A 43 anni, la canadese che ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi con la nazionale femminile di hockey su ghiaccio, ora guida la squadra della Repubblica Ceca. Nonostante la lotta al tumore, ha deciso di continuare a inseguire il suo sogno olimpico, dimostrando coraggio e determinazione.
Oggi 43enne, la canadese è un'icona nell'hockey su ghiaccio femminile. Da giocatrice ha vinto due ori olimpici, adesso è alla guida della Repubblica Ceca. E l'avventura di Milano-Cortina per lei ha un valore umano molto forte.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Carla MacLeod
