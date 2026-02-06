Caressa | Occhio Leao potrebbe scivolare un po’ indietro Se il Milan dimostra di poter far senza…

Fabio Caressa si è concentrato su Leao, il numero 10 del Milan, durante una diretta su YouTube. Il giornalista di Sky Sport ha detto che il portoghese dovrebbe stare attento, perché potrebbe perdere un po’ di spazio. E ha aggiunto che se il Milan riuscisse a fare a meno di lui, potrebbe anche scivolare leggermente indietro. Parole che fanno riflettere sulla condizione attuale del giocatore e sulle scelte della squadra.

Il telecronista e giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul proprio canale YouTube commentando la 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Tra i tanti temi toccati, il giornalista sportivo si è voluto soffermare sul Milan che, senza Leao in campo, è riuscito a battere il Bologna con un netto 3-0. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Occhio Leao, perché da indispensabile a giocatore molto utile perché i numeri lo dicevano, potrebbe scivolare un po' indietro. Anche nelle partite in cui i numeri parlavano per lui, le prestazioni non erano indimenticabili.

