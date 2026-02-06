Caressa frena l’entusiasmo su Vergara | I giovani devono crescere ma non per slogan

Da napolipiu.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, Caressa frena l’entusiasmo su Vergara, sottolineando che i giovani devono crescere nel modo giusto, senza affidarsi a slogan. L’allenatore preferisce aspettare prima di lanciarsi in giudizi affrettati, insistendo sulla pazienza e sul reale percorso di crescita del giocatore.

"> NAPOLI – Fiducia ai giovani, sì. Ma senza trasformare il dibattito in uno slogan. Fabio Caressa, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha analizzato l’esplosione di Vergara e il dibattito che si è acceso attorno al suo impiego, invitando a una lettura più equilibrata delle scelte tecniche di Antonio Conte. «Ho sentito dire: bisogna dare fiducia ai giovani», ha spiegato Caressa, entrando subito nel merito. «Forse Vergara ha giocato poco, magari Conte avrebbe potuto provarlo un po’ di più, ma la domanda è: al posto di chi?». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

caressa frena l8217entusiasmo su vergara i giovani devono crescere ma non per slogan

© Napolipiu.com - Caressa frena l’entusiasmo su Vergara: «I giovani devono crescere, ma non per slogan»

Approfondimenti su Caressa Vergara

Collovati frena l’entusiasmo: “Juve in crescita, ma non da Scudetto”

Fulvio Collovati osserva che, nonostante la Juventus stia mostrando segnali di miglioramento e stia ottenendo risultati positivi, è ancora prematuro considerarla una candidata certa allo Scudetto.

Zola: «In Italia i giovani devono crescere in Serie C come me. Mi piace Maresca, al Chelsea ha dato identità»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Caressa Vergara

caressa frena l entusiasmoCaressa frena l’entusiasmo su Vergara: «I giovani devono crescere, ma non per slogan»NAPOLI – Fiducia ai giovani, sì. Ma senza trasformare il dibattito in uno slogan. Fabio Caressa, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha analizzato l’esplosione di Vergara e il dibattito che si è ... napolipiu.com

Parodi e Caressa: Ci rifugiavamo nei motel per avere privacyIl debutto alla conduzione di Love is Blind Italy segna una nuova fase per Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia affiatata da oltre venticinque anni. Per la prima volta condividono uno stesso ... 105.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.