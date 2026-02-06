A Napoli, Caressa frena l’entusiasmo su Vergara, sottolineando che i giovani devono crescere nel modo giusto, senza affidarsi a slogan. L’allenatore preferisce aspettare prima di lanciarsi in giudizi affrettati, insistendo sulla pazienza e sul reale percorso di crescita del giocatore.

"> NAPOLI – Fiducia ai giovani, sì. Ma senza trasformare il dibattito in uno slogan. Fabio Caressa, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha analizzato l’esplosione di Vergara e il dibattito che si è acceso attorno al suo impiego, invitando a una lettura più equilibrata delle scelte tecniche di Antonio Conte. «Ho sentito dire: bisogna dare fiducia ai giovani», ha spiegato Caressa, entrando subito nel merito. «Forse Vergara ha giocato poco, magari Conte avrebbe potuto provarlo un po’ di più, ma la domanda è: al posto di chi?». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Caressa frena l’entusiasmo su Vergara: «I giovani devono crescere, ma non per slogan»

Approfondimenti su Caressa Vergara

Fulvio Collovati osserva che, nonostante la Juventus stia mostrando segnali di miglioramento e stia ottenendo risultati positivi, è ancora prematuro considerarla una candidata certa allo Scudetto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Caressa Vergara

Caressa frena l’entusiasmo su Vergara: «I giovani devono crescere, ma non per slogan»NAPOLI – Fiducia ai giovani, sì. Ma senza trasformare il dibattito in uno slogan. Fabio Caressa, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha analizzato l’esplosione di Vergara e il dibattito che si è ... napolipiu.com

Parodi e Caressa: Ci rifugiavamo nei motel per avere privacyIl debutto alla conduzione di Love is Blind Italy segna una nuova fase per Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia affiatata da oltre venticinque anni. Per la prima volta condividono uno stesso ... 105.net

Trump invita Papa Leone al Board of Peace, Parolin frena. Tre influenti cardinali americani criticano duramente la Casa Bianca, il Vaticano rilancia il loro intervento. Il capo dei cappellani dell'esercito: "Moralmente accettabile disobbedire". E Zuppi andrà alla facebook