Capo d' Orlando il sindaco Ingrillì | Bilancio comunale in risanamento disavanzo sotto controllo e qualità di vita preservata

Il sindaco Ingrillì rassicura: il bilancio del Comune è in fase di risanamento e il disavanzo è sotto controllo. In una nota ufficiale, l’amministrazione precisa che la qualità della vita dei cittadini resta invariata e non ci sono rischi di default. Dopo le polemiche sollevate dall’articolo precedente, il primo cittadino sottolinea che le finanze comunali stanno migliorando e che le risorse sono gestite con attenzione.

Il primo cittadino sottolinea il percorso di riequilibrio finanziario, la riduzione del disavanzo e l'impegno a mantenere attrattivo il territorio Il giusto riconoscimento di un grande lavoro che ha evitato il default! Innanzitutto possiamo assicurare che i residui attivi, che spesse volte in tanti Enti è vero essere inesigibili - come dice l'autore dell'articolo - sono invece poste contabili soggette a valutazioni prudenziali e a verifiche di esigibilità, incluse nel percorso di riequilibrio finanziario in definitiva sono reali e esigibili. Si precisa inoltre che l'indennità di funzione del Sindaco, che è di Euro 2.

