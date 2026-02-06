Capite i fatti senza restare in superficie

Tca conferma il suo sostegno al Campionato di giornalismo, dimostrando di voler investire sui giovani e sulla comunità. La decisione non si limita a essere una semplice sponsorizzazione, ma rappresenta un impegno concreto per favorire la formazione e il talento tra i nuovi talenti del settore.

Tca conferma il sostegno al Campionato di giornalismo, una scelta che va oltre la semplice sponsorizzazione e si inserisce in un percorso di attenzione verso i giovani e la comunità. A spiegarne il senso è Tommaso Chiarini, direttore generale, che mette al centro un obiettivo: aiutare le nuove generazioni a comprendere la realtà che le circonda. "Il motivo per cui continuiamo a supportare l’iniziativa – spiega Chiarini – è contribuire a far sì che soprattutto i giovani abbiano gli strumenti per imparare a leggere la realtà. Uno dei modi migliori per farlo è imparare il come si racconta, capire come nasce una notizia, come viene costruito un racconto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

