Capire la natura per proteggerla

La tutela dell’ambiente passa anche attraverso l’educazione. Questa mattina, un insegnamento pratico ha coinvolto studenti e studentesse in un campionato di giornalismo dedicato alla natura. L’obiettivo è far conoscere fin da giovani i problemi ambientali e far capire perché è fondamentale proteggerli. In un mondo dove la consapevolezza cresce, la partecipazione di ragazzi e ragazze diventa un passo importante per salvaguardare il nostro pianeta.

"La natura per essere compresa, protetta e condivisa va conosciuta e fruita: per questo motivo è importante per noi sostenere il Campionato di giornalismo, perché contribuisce a far avvicinare studentesse e studenti fin dalla giovane età alle tematiche ed alle problematiche ambientali". Parola del presidente del Parco di San Rossore, Lorenzo Bani (foto). L'Ente è tra gli storici sostenitori del progetto 'Cronisti in classe'. Quale il tema dato ai piccoli reporter? "Quest'anno abbiamo scelto di proporre alle classi il tema ' Animali, piante e natura: conoscere, vivere e rispettare il Parco ', un argomento che permette di spaziare tra la ricca biodiversità dell'area protetta, focalizzando aspetti particolari come animali affascinanti e piante uniche oppure analizzando la prospettiva generale della difesa delle specie che vivono nel nostro territorio.

