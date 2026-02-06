Capezzone e Il Tempo di oggi | Come fate a non inca**arvi per l' aiutino delle toghe? | GUARDA

Questa mattina Daniele Capezzone ha parlato delle critiche sui magistrati e il loro modo di gestire i clandestini nei Cpr. Il direttore di Il Tempo ha sottolineato come molti cittadini si chiedano come sia possibile non arrabbiarsi di fronte a quello che definisce un aiuto troppo morbido delle toghe. La questione è calda e continua a dividere l’opinione pubblica.

Il direttore Daniele Capezzone presenta Il Tempo in edicola che punta sul comportamento dei magistrati nei confronti dei clandestini che vengono chiusi nei Cpr. Dal rapporto dell'Anticrimine viene fuori che su 100 migranti chiusi nei Cpr a cui i magistrati riaprono le porte, addirittura 80 di questi tornano a commettere crimini gravi, come e più violenti di quelli di prima. Questo problema lo vogliamo affrontare sì o no? C'è un governo che cerca di stringere e le toghe allargano. Il governo cerca di dare una prospettiva di severità e di sicurezza e dall'altra parte si slabbra. Così non può funzionare, come fate a non incazzarvi? Questo e altro su Il Tempo di venerdì 6 febbraio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

