Capaccio-Paestum | rubate le targhe dell' auto di un medico si indaga

Questa notte a Capaccio Paestum i ladri sono entrati in azione e hanno rubato le targhe di un’auto, quella di un medico noto nella zona. La vettura era parcheggiata in località Borgonuovo. Ora gli investigatori cercano di capire se il furto sia collegato ad altri episodi simili o se ci siano motivi specifici dietro questa azione.

Ennesimo furto a Capaccio Paestum: ignoti, nella notte, hanno portato via le targhe di un'auto. A finire nel mirino dei ladri, la vettura di un noto medico, parcheggiata in località Borgonuovo. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per risalire agli autori del colpo: preziose potranno essere le.

