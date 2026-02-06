Capaccio-Paestum | rubate le targhe dell' auto di un medico si indaga

Da salernotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte a Capaccio Paestum i ladri sono entrati in azione e hanno rubato le targhe di un’auto, quella di un medico noto nella zona. La vettura era parcheggiata in località Borgonuovo. Ora gli investigatori cercano di capire se il furto sia collegato ad altri episodi simili o se ci siano motivi specifici dietro questa azione.

Ennesimo furto a Capaccio Paestum: ignoti, nella notte, hanno portato via le targhe di un’auto. A finire nel mirino dei ladri, la vettura di un noto medico, parcheggiata in località Borgonuovo. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per risalire agli autori del colpo: preziose potranno essere le.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Capaccio Paestum

Capaccio Paestum, si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani: nasce Paestum Form

A Capaccio Paestum, si amplia l’offerta educativa per i giovani cilentani con la nascita di Paestum Form.

Auto vandalizzate nella notte di Capodanno: rubate le targhe

Durante la notte di Capodanno, alcune auto in sosta sono state oggetto di atti di vandalismo, con il furto delle targhe.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Capaccio Paestum

capaccio paestum rubate leCapaccio Paestum, rubate targhe di un’auto: la denuncia del dottore Franco SicaAncora un furto a Capaccio Paestum, un furto dal bottino singolare: le targhe di un’automobile. A finire nel mirino dei ladri il dottore Franco Sica. infocilento.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.