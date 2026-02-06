A Bologna i lavori per la nuova bretella di via Larga sono quasi finiti. La strada sarà aperta già il 10 febbraio, una settimana prima di quanto previsto. La viabilità tra via Scandellara, la rotonda Leona e quella Piscopia sarà quindi riattivata in entrambi i sensi di marcia, facilitando il traffico e alleggerendo le code. I lavori sono stati più veloci del previsto, e ora manca solo l’ultimo collaudo.

Bologna, 6 febbraio 2026 – I lavori per assicurare la viabilità di via Larga a Bologna procedono speditamente: il collegamento tra via Scandellara, rotonda Leona e rotonda Piscopia (il cosiddetto "bypass stradale"), in entrambi i sensi di marcia, sarà percorribile già dal prossimo martedì 10 febbraio, quindi con un anticipo di una settimana sul programma. Priolo e Campaniello: “Intervento complesso e atteso. “L’attivazione del bypass stradale con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma rappresenta un ulteriore passo avanti concreto in un intervento complesso e molto atteso – dichiarano l’assessora regionale alla Mobilità e Infrastrutture, Irene Priolo, e l’assessore alla Mobilità del Comune di Bologna, Michele Campaniello -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere in via Larga, la nuova bretella pronta il 10 febbraio

L'introduzione del badge di cantiere, prevista dal Decreto Sicurezza (Dl 1592025), rappresenta una novità significativa per l'organizzazione delle imprese edili.

A Bologna, via Larga si prepara a un importante intervento di riqualificazione, a seguito del maxi cantiere dell'ex Veneta.

