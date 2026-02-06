Tratto e Giotto portano in tavola la loro nuova Candy Collection, una linea di dolci e colori pastello pensata per San Valentino. Cuori, toni delicati e tante idee creative invadono i negozi, pronti a rendere la festa degli innamorati ancora più dolce e personale.

Tratto e Giotto lanciano la Candy Collection: colori pastel, cuori e idee creative per un San Valentino dolce e personalizzato. Per San Valentino arriva la nuova Candy Collection firmata Tratto e GIOTTO, una linea in edizione limitata che trasforma strumenti di scrittura e colore in piccoli regali creativi. L’estetica è immediatamente riconoscibile: tonalità pastello, cuori, unicorni e dettagli pop che richiamano un immaginario dolce e giocoso, perfetto per chi ama esprimersi con stile. Tra le proposte spicca Tratto Pen Candy Collection, la penna pennarello Made in Italy disponibile in pochette da 12 o 24 colori, ideale per chi vuole aggiungere un tocco personale a biglietti e messaggi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Candy Collection: colori e dolcezza per San Valentino

